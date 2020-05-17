Dünyanın en büyük yanardağı keşfedildi!

Webtekno'da yer alan bir habere göre, Hawaii Üniversitesi Okyanus ve Yer Bilimi Teknolojisi Okulu bünyesinde jeoloji üzerine çeşitli araştırmalar yürüten bilim insanları, Pasifik sularında zar zor fark edilebilen ve dünyanın en büyük kalkan yanardağı olarak bilinen 'Mauna Loa' yanardağından iki kat daha büyük olan 'Puhahonu' isimli bir kalkan yanardağ keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni yanardağın, Hawaii Adaları'nın kuzeybatısındaki Papahanaumokuakea Deniz Ulusal Anıtı'nda yer aldığı belirtildi.

Araştırma kapsamında bilim insanları, Hawaii Lee yanardağ zinciri boyunca deniz altından okyanus tabanı incelediler ve üniversitenin koleksiyonunda yer alan kayaları analiz ettiler. Yapılan detaylı analizler sonucu keşfedilen yanardağın dünyanın en büyük kalkan yanardağı olarak bilinen 'Mauna Loa' yanardağından 2 kat daha büyük olduğu gerçeği ortaya çıktı.

ABD jeoloji araştırma kurumu USGS tarafından yapılan açıklamada, keşfedilen yeni yanardağın sadece lav akışlarından oluştuğu, Pasifik'te daha önce Gardner Pinnacles olarak bilinen iki kayalık çıkıntıdan oluştuğu ve büyük çoğunluğu su altında bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Jeoloji profesörü Michael Garcia ise, yaptığı açıklamada "Hawaii gibi volkanik zincirler üreten sıcak noktaların 1-2 milyon yıllık bir süre içinde aşamalı olarak soğuması ve daha sonra ölmesi beklenirdi. Ancak bu çalışmadan sıcak noktaların erime üretim dürtüleri yaşayabileceğini öğrendik. Küçük bir dürtü şimdi soyu tükenmiş volkanların orta kümesini yarattı ve başka bir Puhahonu oluşturdu." ifadelerini kullandı.