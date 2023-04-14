Dünyanın en büyük Ro-Ro gemisi ilk seferine başladı

Dünyanın en büyük Ro-Ro gemisi, Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentine bağlı Gongxue adasında İtalyan sahibine teslim edildi. Tam yük kapasitesi 70 bin ton olan lüks gemi, Çin Devlet Gemi Yapım Grubu’na bağlı Guangzhou Uluslararası Tersanesi tarafından İtalya'nın bir deniz taşımacılık şirketi için üretildi.

Ro-Ro gemisinin güvertesi 16 bin metrekare bir alanı kapsıyor. 237 metre uzunluğundaki gemide 533 kamara yer alıyor. Gemi, yaklaşık 2 bin 500 yolcu ve 800 araç kapasitesine sahip. Ro-Ro gemisinin iç yapısı, tamamen yerli teknolojiyle geliştirildi.