Dünyanın en büyük memeli hayvanı başıboş geziyor! Japonya'dan teklif: Yetkililere flaş bir çağrı geldi! Yunus avı yapılacak!

Japonya'da geleneksel yunus avı sezonu dün Wakayama eyaletindeki Taiji balıkçı kasabasında başladı. Bazı hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen saat yerel saatle 05.00 sıralarında denize açılan 11 balıkçı teknesi kıyıdan yaklaşık 10 kilometre açıkta yunus ve balina aradı. Japonya yunus katliamı;

KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLMELERİ BEKLENİYOR

Dünyanın en büyük memeli hayvan avının yapılacağı av sezonu esnasında bin 800 deniz memelisini yakalaması ya da kesici aletlerle öldürülmesi bekleniyor.

NİSAN AYI SONUNA KADAR SÜRECEK

Isana Balıkçılık Kooperatifi'den edinilen bilgilere göre balıkçılar sezonun ilk gününde limana eli boş döndü. Wakayama eyaleti yunus avı sezonunun Şubat ayı sonuna kadar, balina avı sezonunun ise Nisan ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

BİN 800 CANLININ ÖLDÜRÜLMESİ AN MESELESİ

Balıkçıların sezon boyunca yasal izinler çerçevesinde 9 farklı türden yaklaşık bin 800 yunus ve balinanı yakalaması ya da öldürmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEPKİ ÇEKİYOR

tv100 aktardı: Japonya'da Taiji kasabası ile özdeşleşen, yunus ve balinaların tekneler yardımıyla bir koya yönlendirilerek burada yakalanmasına dayanan geleneksel av yöntemi hayvanların kesici aletlerle öldürülmesi nedeniyle tepki çekiyor.

31 yıllık aranın ardından Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilerek 2019'da ticari balina avının yeniden yasallaştırıldığı Japonya'da yunus avı, yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor.