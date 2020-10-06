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Teknoloji Dünyanın en büyük köpek balığı türü belli oldu
Teknoloji

Dünyanın en büyük köpek balığı türü belli oldu

Bilim insanları, dünyanın en büyük köpek balığı türünün 15 metreye kadar ulaşan boylarıyla birlikte Megalodon köpek balıkları olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 03:49:00 -
Dünyanın en büyük köpek balığı türü belli oldu

ABD DePaul Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri yeni bir araştırma sonucu dünyanın en büyük köpek balığı türünün 15 metreye kadar ulaşan boylarıyla birlikte Megalodon köpek balıkları olduğunu tespit etti.

Megalodon köpek balıklarına ait kalıntıları inceleyen ve Lamniform'lardan alınan örneklerle karşılaştıran araştırmacılar, böylece devasa köpek balıklarının boylarını ortaya çıkardı.

Ancak araştırmacılar, dünyanın en büyük köpek balığı türü olan Megalodon köpek balıklarının soyunun tükendiğini ve şu an yaşayan en büyük balık türünün 10 metrelik boyutlarıyla balina köpek balıkları olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan paleobiyolog Kenshu Shimada, megalodon köpek balıklarının da içinde yer aldığı lamniformların dinozor çağından bu yana okyanusların en ünlü avcıları olduğunu ifade etti.

Araştırmacılardan Michael Griffiths ve Martin Becker ise söz konusu araştırma ile birlikte Megalodon türü köpek balıklarının boyuna dair somut bir kanıta ulaştıklarını dile getirdi.

Çalışma sonuçları, Historical Biology isimli dergide yayınlandı.

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