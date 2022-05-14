Dünyanın en büyük buğday üreticisi Hindistan ihracatı durdurdu! Ramazan Kurtoğlu korkutan detayı duyurdu

Dünya'da Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji ve gıda güvenliği tartışılırken, Dünya'nın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'dan bir adım geldi.

Hindistan'da hükümet, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasakladı. Buğday ihracatına sadece "geri dönülemez akreditifli sevkiyatlar" için izin verilecek.

Yeni Delhi yönetimi tarafından ihracata, "Hindistan Hükümeti tarafından gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer ülkelere verilen izin temelinde ve hükümetlerin talebi üzerine" izin verileceği bildirildi.

Times Of India'ya göre Hintli yetkililer, diğer ülkelere yapılan buğday ihracatının mevcut oranı ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önümüzdeki birkaç ayda buğday üretiminin düşebileceğini söylediler.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO), Mayıs ayı başı itibariyle Ukrayna'da yaklaşık 25 milyon ton tahılın mahsur kaldığını açıklamıştı. Rusya'nın limanları kapatması ve altyapı sorunları nedeniyle tahıl ihraç edilemiyor.

Ramazan Kurtoğlu uyardı

Konuyla ilgili konuşan ekonomist Ramazan Kurtoğlu, 'Çin ve Rusya küresel gübre ihtiyacının %40'ını karşılar ve ihracatı durdurdular. Rusya’ dan sonra Hindistan’ da buğday ihracatını durdurdu. Çok “soğuk bir kış “insanlığı bekliyor" dedi.