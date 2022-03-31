Dünyanın en büyük asma köprüsü, bisiklet turuna hazır

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geleneksel medya turu, yoğun katılımla 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Çanakkale ayağı 15 Nisan’da gerçekleştirilecek. “Tarihe ve doğaya saygı” temasıyla gerçekleştirilecek yarışlar öncesi Çanakkale’de medya turu düzenlendi.

Gazeteciler iki yakayı bisikletle geçti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın da katıldığı organizasyonda Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp yılmaz medya mensupları ile bir araya geldi.

18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ‘Dünyanın en büyük asma köprüsünde gazeteciler bisikletlere binerek Asya’dan Avrupa’ya pedal çevirdi.

Müftüoğlu: “Özel bir anlam taşıyor”

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinliği spor ailesi ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bizi misafir eden Valimize ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Gelişen ülkemizin mega projesini dünyaya göstererek ülkemize kazandıran ve bu konuda burada inanılmazı gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu ülkedeki herkesin teşekkür etmesi gerekiyor. Spor Bakanımızın önderliğinde burada 57. Şehitlik Alayı’nda bitireceğiz. Buraya özel bir anlam yüklüyor, çünkü burada tarih yatıyor" dedi.

Vali Aktaş: “Büyük ses getirecektir”

Vali Aktaş ise parkurun Çanakkale’nin tanıtımında önemli rol oynayacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Aktaş, “Asya’yı Avrupa’ya yeniden bağlayan büyük bir eser. Buranın tur için seçilmiş olması ayrı bir anlam ifade etmekte. Parkurlardan birisi burada büyük kahramanlıkların yazıldığı şehitlikte bitecek olması gerçekten çok anlamlı. Parkurun buraya alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik Spor Bakanımıza, Bisiklet Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Dünyada büyük ses getiren ve ara açıklık olarak dünyanın en uzun köprüsünün tanıtımında büyük ses getirecektir. Şehitlerimize, kahramanlarımıza, minnetimizi sunmuş, anmış olacağız. Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal’in, silah arkadaşlarının, Seyit Onbaşı’nın büyük kahramanlık sergilediği bir yer. Sizler sayesinde hem ilimizi hem ülkemizi tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Köprünün diğer ayağında plaket ve madalya töreni düzenlenirken, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Organizasyonda bulunan medya mensupları daha sonra 57. Alay Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.