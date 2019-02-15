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Dünyanın çeliği Türkiye’de test ediliyor

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin ortakları arasında yer aldığı MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.

15 Şubat 2019 Cuma 12:09
Dünyanın çeliği Türkiye’de test ediliyor

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin ortakları arasında yer aldığı MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL A.Ş.), 28 ülkenin çeliğinin analiz, testlerini Türkiye’de yapıyor ve Türkiye’ye döviz kazandırıyor.


Türkiye’nin 37,3 milyon ton çelik üretimi ile dünya sıralamasında 8. büyük üretici olduğuna dikkati çeken Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, 2018 yılında 210 ülkeye 15 milyar 554 milyon dolarlık çelik ihraç eden Türk çelik sektörü açısından MATİL A.Ş.’nin çok önemli bir görev üstlendiğine vurgu yaptı.


MATİL A.Ş.’nin yurt dışında daha yüksek maliyetlerle yapılan test ve analizleri daha uygun şartlarda Türkiye’de yaptığı bilgisini veren Ertan, "Türk çelik sektörü yakın geçmişte test ve analizleri için yurt dışındaki laboratuvarlara her yıl milyonlarca dolar öderken bugün Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonuna ilave olarak çelik ürünlerinde dünyanın en önemli belgelendirme kuruluşlarından UK CARES’in, İngiltere dışındaki tek yetkili test merkezi olan MATİL A.Ş.’ye kavuştu. MATİL A.Ş. sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 121 ülkede akredite test ve analiz hizmeti alma olanağına sahip olduk" diye konuştu.


MATİL A.Ş.’nin AR-GE, İnovasyon, Teknoloji Geliştirme, Akredite Laboratuvar Hizmetleri, Sektörel ve Teknik Eğitim konularında faaliyet göstermek üzere 2012 yılı Kasım ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesinde bin 800 metrekare çalışma alanında kurulduğu bilgisini veren MATİL A.Ş. Proje ve İş Geliştirme Direktörü Fatih Şatır, 2017 yılı şubat ayından beri UK Cares Yetkili Test Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, 28 ülkenin çelik testlerini yapar hale geldiklerini kaydetti.


Çelik sektörü, kamu ve üniversite üçgeninde arayüz olarak çalıştıklarını anlatan Şatır, "121 ülkede geçerli test ve analiz sonuçları veren akredite laboratuvar haline geldik. Çelik üreticilerinin akredite test ve analizlerde yurt dışına bağımlılığını sona erdirdik. TAREKS kapsamında ithal çeliklerin uygunluk denetiminde yetkili kuruluş olduk. Kömür ve diğer katı yakıtların ithalat denetiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı kuruluş olarak hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.


Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ile MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL A.Ş.) arasında imzalanan işbirliği protokolüne istinaden, EDDMİB üyesi firmalar, MATİL A.Ş.’de yaptıracakları tüm test, analiz ve mikro yapı incelemelerinde güncel test fiyatları üzerinden yüzde 10 indirimli hizmet alıyor.



Tüm dünyayı çelik ağlarla ördük


Türk çelik sektörü, 2017 yılında 11 milyar 430 milyon dolarlık çelik ihraç etmişken, 2018 yılında en büyük ihraç pazarı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çifte kota darbesine karşın yüzde 36’lık ihracat artışına imza attı ve 15 milyar 554 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.


2018 yılında tüm dünyayı çelik ağlarla ören Türk çelik sektörü, 210 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. İtalya, 1 milyar 169 milyon dolarlık tutarla en fazla Türk çeliğini tercih eden ülke olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki kez gümrük vergisi artışına karşın ABD’ye yapılan çelik ihracatı 896 milyon dolara ulaştı. İsrail 872 milyon dolarlık Türk çeliği ithal ederken, bu ülkeleri sırasıyla İspanya, Romanya, Belçika, Almanya, İngiltere, Kanada ve Yemen izledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:09
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