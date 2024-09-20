Dünya'nın beklenmedik ziyaretçisi: Gökyüzünde iki tane ay olacak!

Dünya, önümüzdeki günlerde sıradışı bir olaya tanık olacak. 2024 PT 5 isimli asteroit, gezegenimizin atmosferine çarpmak yerine yörüngesine girecek ve "Mini Ay" olarak adlandırılacak. Bu mini ayın yaklaşık iki ay boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalması öngörülüyor.

Dünya önümüzdeki günlerde alışılmadık bir astronomik olay yaşayacak, bu sonbaharda, sınırlı bir süre için, Dünya ikinci bir aya kavuşacak.

Bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre 2024 PT 5 adlı asteroit, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngeye girerek "Mini Ay" olarak kalacak.

YAKLAŞIK İKİ AY KALMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık bir şehir otobüsü uzunluğundaki bir asteroitin gezegenimizin etrafında yaklaşık iki ay kalması bekleniyor.

29 Eylül'den 25 Kasım'a kadar Dünya'nın yörüngesinde kalacak ve ardından Güneş'in yörüngesine dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'nde yolcuğuna devam edecek.

Asteroit, 7 Ağustos'ta NASA tarafından finanse edilen bir program olan Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) tarafından keşfedildi.

DÜNYA'NIN İLK MİNİ AY'I DEĞİL

Yaklaşık 10 metre çapı olan asteroit, Dünya'nın uydusu Ay ile karşılaştırıldığında çok küçük.

Bilim insanları, asteroit "Mini Ay'ın1 2055'te tekrar Dünya yörüngesine döneceğine inandıklarını eklediler.

Bu, Dünya'nın sahip olduğu ilk "Mini Ay" değil. Araştırmacılar, 1981 ve 2022'de iki "Mini Ay" olay gerçekleştiğini yazdı.