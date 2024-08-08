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Gündem Dünyanın 3 maymunu oynadığı Gazze'de can pazarı yaşanıyor!
Gündem

Dünyanın 3 maymunu oynadığı Gazze'de can pazarı yaşanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 13:16:00 -
Dünyanın 3 maymunu oynadığı Gazze'de can pazarı yaşanıyor!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 39 bin 699'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 307 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 22 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 699'a, yaralı sayısının da 91 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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