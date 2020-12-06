Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorunu Türk firması çözdü

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan IMES Self elektrik firması tarafından tamamı yerli imkanlarla üretilen jeneratör muhafazaları Türkiye'de 81'e gönderilerek, yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediliyor. Yapılan kabinler ile jeneratörlerin ses yalıtımı sağlanmakta ve daha konforlu kullanım sağlanmaktadır. Yerli imkanlarla üretilen ürünler dünya ülkeleri tarafından yoğun talep görmektedir.

"Ürünlerimizin tamamı tamamen yerli üretimdir"

Özer Elektrik Proje ve Üretim Sorumlusu Aykut Güven, fabrikanın üretim parkurunda konteyner imalatı, susturucu imalatı, yakıt tankı imalatı gibi kaynaklı imalat gibi ürünler bulunduğunu belirterek, “Bu ürünler belli bir kaynaklı imalat aşamasından geçiyor. Burada hammadde olarak yüzde 100 yerli malı kullanıyoruz ve malzemeyi modern CNC tezgahlarımızda işleyerek üretime hazır hale getirip ekstra kaynaklı prosesler ve diğer yöntemlerle üretimimizi tamamlıyoruz. Türkiye'nin 81 ili, tüm dünyada 20 farklı ülkeye ihracatımızdır. Yaptığımız konteynerler jeneratörlere hitap ediyor. Burada üretim alanı olarak kojenerasyon jeneratörleri de üretim alanımızda yer almaktadır. Elektrik kesintisi gibi durumlarda kullanılan jeneratörlerin ses yalıtımlı olması ve daha konforlu yaşam alanlarına hitap etmesi için böyle bir çalışma yapıyoruz. Ürünlerimizin tamamı tamamen yerli üretim olup, kullanılan tüm malzemeler kendi hammaddelerimizden üretilmektedir. Bu ürünler aynı zamanda yurtdışında 20 farklı ülkeye ihraç edilmektedir. Aynı zamanda projelerimizi Türkiye'nin tüm illerine ulaştırdık ”dedi.

"Ürün kalitesinde lider bir firmayız"

Üretilen jeneratör kabinlerine tüm dünyada yoğun talep olduğunu kaydeden Güven, “Son 3-4 yıldır Avrupa'da ve birçok ülkede ciddi projelerimiz var. Üretimimizin yarısından fazlası yurtdışında çalışıyor. Yani bir projemiz var ama Türkiye'de de Özer Elektrik genellikle yurtdışında tercih edilen şirketler. Hem sağlam bağlılık hem de ürün kalitesi açısından lider bir şirketiz ”dedi.