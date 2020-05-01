Dünyamızı aydınlatan güneş kadının hayatını kararttı

Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki Sibel Oflas 8 yaşından beri 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığıyla mücadele ediyor. Nadir görülen hastalık sonrası yaşı ilerledikçe Oflas’ın yaraları güneş ışığının etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı.

Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm kolunu sardı. Acılara dayanamayan Oflas, gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi.

Ardından kanserin yüz ve vücudunun diğer bölgelerinde yayılmasına engel olunamayınca kemoterapi kararı alındı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Oflas’ın 1-2 ay kadar yüzündeki hücreler yok olsa da, daha sonrasında tekrar yayılmaya başladı.

Son olarak kanser hücrelerinin sol kolunu sarmasıyla acı çekmeye başlayan Oflas, koronavirüs salgını yüzünden hastanede tedavi göremedi. Kolunun videosunu doktoruna gösteren Oflas için kolunun omuz bölümünden kesilmesi gerektiği söylendi. Acısını dindirmek için teklifi kabul eden Oflas, salgının bitiminde gerçekleşecek ameliyat için gün saymaya başladı.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Oflas, bütün kolunu kanser tümörlerinin sardığını ve çok acı çektiğini söyledi. Hastalığın hızının oldukça hızlandığını aktaran Oflas, “Bu kolum da tedavi amaçlı kesilmeyecek. Sadece benim arılarım dinsin diye. Kaç aydır morfinle, ağrı kesicilerle durmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir şey? Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor. Dünya Sağlık Örgütü beni neden görmüyor, sesimi duymuyorlar. Ne yapmam lazım artık bilmiyorum. Önceleri protez hayalleri kuruyordum ama artık bir hayalim bile yok. Sadece acı çekmeden, vücudumda sürekli kanser oluşmadan yaşamak istiyorum” diye konuştu.

“Bu yaralarla yaşamıyorum” diyen Oflas, doktorların kendisine tedavisi için yapılacak bir şey kalmadığını söylediğini ve bu yüzden de çok üzgün olduğunu dile getirdi.