Dünyadaki tüm insanları zengin edecek maden! Değeri ise 10 kentilyon dolar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında yer alan ve büyük miktarda değerli metal içerdiği öngörülen 16 Psyche asteroidini keşfetmek için bir uzay görevi planlıyor.

Keşif sondasının son montajları yapılırken, 2020'de fırlatılacak sondanın 2026'da hedefine ulaşması planlanıyor.

En az 10 kentilyon dolar değerinde (1 kentilyon = bin katrilyon) değerli maden taşıdığına inanılan asteroidin, çok yüksek miktarda altın ve diğer değerli metallere sahip olduğu, bu göktaşındaki olası bir madencilik faaliyetinin, dünyadaki herkesi milyarder yapabileceği bildiriliyor.

Ancak bununla birlikte, bu kadar yüksek oranda değerli metalin, dünyadaki değerli metalleri değersiz hale getirerek küresel ekonominin olası bir çöküşüne yol açabileceği de belitiliyor.

Uzmanlara göre, en az % 20'sinin metal olduğu belirtilen 16 Psyche, 140 ila 700 kentilyon dolar arasında bir değerli madene sahip. Bu rakam, toplamı 150 trilyon dolardan az olan tüm dünya ekonomilerinin değerinin kat kat daha fazladır.

California Teknoloji Enstitüsü Bilim ve Astronomi bölümünden Katherine de Kleer'e göre, astreoidin muhtemelen en az % 30'unun metal olduğunu söyledi.

Herkes zengin olabilir ya da küresel ekonomi çökebilir

Bilim insanlarına göre, 16 Psyche ve diğer maden çıkarılabilecek herhangi bir astreoitten çok uzaktayız. Ancak, insanoğlu bunu başarırsa, dünya ekonomisi tamamen değişecektir.

Birkaç ülke, asteroit madenciliği için yasal bir çerçeve belirleme sürecine başladı ve bunu ilk başaranın trilyoner hatta katrilyoner olabileceği, kolayca dünyanın en zengin insanı olabileceği belirtiliyor.

Avustralya Asteroid Madencilik Projesi programında yer alan Brad Tucker, WA Today'e verdiği demeçte, "Asteroid madenciliği başarılı olursa, insanlık tarihinde sonsuz bir kaynağa sahip olduğumuz tek zaman olacak." diyor.

Boss Magazine'de yer alan bir makalede konuya ilişkin, "İyi tanımlanmış yasalar olmadan uzay, harika bir film olacak ancak muhtemelen harika bir gerçekliği olmayan yeni Vahşi Batı haline gelebilir. Tüm bunlara rağmen, dünya ekonomisinin kat kat daha fazlası değerde madenlerin dünyaya girişi, insanları zenginleştirmek yerine dengeleri alt üst edebilir, ve şu anki dünya ekonomisi çökebilir. NASA, Ağustos 2022'de Psyche 16'ya bir sonda göndermeyi planlıyor. Asteroide 2026'da ulaşacak, yüz milyonlarca mil uzakta olduğunu düşündüğünüzde oldukça etkileyici." ifadeleri kullanıldı.