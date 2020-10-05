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Sağlık Dünyadaki koronavirüs vaka sayısı açıklanandan 20 kat fazla mı?
Sağlık

Dünyadaki koronavirüs vaka sayısı açıklanandan 20 kat fazla mı?

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısı 35 milyonu geçerken, semptom göstermediği için kayıtlara dahil edilmeyen kişilerden dolayı gerçek vaka sayısıyla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:22:00 -
Dünyadaki koronavirüs vaka sayısı açıklanandan 20 kat fazla mı?

Hem vaka sayısı hem de can kaybı sürekli olarak artış gösteriyor. Hala virüsü alt edebilecek bir aşı bulunabilmiş değil.

Dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetkilisinden "çarpıcı" bir açıklama geldi.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, dünyada çapında her 10 kişiden 1'inin koronavirüs tarafından enfekte edildiği tahmininde bulundu.

Dr. Michael Ryan'ın verdiği oran doğruysa dünya üzerinde koronavirüs vaka sayısı açıklanandan 20 kat daha fazla.

Ryan, önümüzde zor bir dönem olduğu uyarısında bulunurken kırsal kesimle şehirler arasında virüsün yayılımında farklılıklar olduğunu açıkladı.

Salgının hala bütün dünya için tehdit oluşturduğunun altını çizen Ryan, "Pek çok ölüm önlendi, daha birçok hayatı da kurtarabiliriz. Salgın devam edecek ancak bulaşmayı azaltmak ve hayat kurtarmak için bir şeyler yapabiliriz" diye konuştu.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan’ın bu açıklamalarına göre 7,6 milyarlık dünyada sadece 760 milyon insanın koronavirüse yakalanmış olabileceği anlamına geliyor. 

Fakat bu sayı bile DSÖ ve Johns Hopkins Üniversitesi tarafından kayıt altına alınan doğrulanmış vaka sayısının çok üzerinde.

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