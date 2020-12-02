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Eğitim Dünyadaki en başarılı bilim insanları listesine girdi
Eğitim

Dünyadaki en başarılı bilim insanları listesine girdi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:56:00 - 2020-12-02 22:57:49
Dünyadaki en başarılı bilim insanları listesine girdi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Yaklaşık olarak 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü Özel bir dergide yer alan listede Türkiye'de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Uşak Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Genel Matematik alanında 48 bin 314 bilim insanı arasında 456'ncı sırada yer aldı. Doç. Dr. Hakan Çalışkan ise Enerji alanında 186 bin 014 bilim insanı arasında 3 bin 243'ncı sırada yer aldı.

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