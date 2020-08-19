Dünyada yeni gerilim! Rusyalı diplomatı kovdular
Norveç Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla, Rusyalı bir diplomatı casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiğini duyurdu.
Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav ülkesi Norveç ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli, The New York Times gazetesinde yer alan habere göre; Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlık, söz konusunda açıklamada herhangi bir detay paylaşılmadı.
Sınır dışı kararının önceki gün bir Norveç vatandaşının "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Gözaltı sonrası Norveç polisi, yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişinin, bir Rus istihbarat görevlisine bilgi aktardığını belirtmişti.