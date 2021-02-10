Dünyada yankılandı! Türkler uzaya gidiyor

Tarihi günde Türkiye'nin gelecek 10 yılını kapsayan Milli Uzay Programı açıklandı.

Dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya duyuruldu.

10 iddialı hedefin yer aldığı Milli Uzay Programı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"Türkiye uzaya astronot gönderecek"

Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye, bir Ay misyonu ile uzay programını açıkladı" başlığını kullanarak, Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk roketinin gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.

Diğer hedefler arasında uzay limanı kurmak ve yine uzaya astronot göndermek olduğu anımsatıldı.

"Türkiye'nin 100. yılına denk geliyor"

Erdoğan'ın, "2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile yörüngeye fırlatılacak milli ve özgün hibrit roketimiz ile Ay'a ilk sert iniş yapılacak." sözlerine yer verildi. Söz konusu planın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türk şirketleriyle uzay teknolojileri konusunda iş birliğinin konuşulduğu aktarıldı.

"Astronot eğitimi 2023'ten sonra"

Rus haber ajansı TASS, Türkiye Uzay Ajansı'nın Rusya ile iş birliğine ilgi duyduğunu yazdı.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile yaptığı röportajı paylaşan TASS, Ankara'nın 2023'ten sonra kendi astronot eğitim programını başlatmayı planladığının altını çizdi.

Ayrıca, Rusya ile uzayda iş birliği konusunda "birkaç ay içinde" bir anlaşmaya varılmasının beklendiği belirtildi.

"Küresel bir marka"

ABD merkezli haber sitesi Axios, Türkiye'nin 2023'te Ay'a ulaşacağını okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uydu teknolojisi alanında "küresel bir marka" oluşturmayla ilgili sözlerine vurgu yapılarak, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Milli Uzay Programı, ülkemizi küresel uzay yarışında bir üst lige taşıyacak. Programın birincil ve en önemli misyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay ile ilk teması sağlamaktır."

Türkiye'nin son 18 yılda uydu, uzay, fırlatma sistemleri ve uzay ekipmanlarına 2.1 milyar lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.

"Gökyüzüne bak, Ay'ı gör"

Associated Press, açıklanan programın Erdoğan'ın Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü yorumunu yaptı.

Uzay programlarını gerçekleştirme amacı doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı'nın 2018 yılında kurulduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesine yer verildi.

"Ayaklarımız yerde, gözlerimiz uzayda olacak"

Reuters da Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ulaşmayı hedeflediğini servis etti.

Geçtiğimiz ay, Türksat 5A uydusunun SpaceX ile iş birliği kapsamında ABD'den yörüngeye fırlatıldığı, Türksat 5B uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Milli Uzay Programı'nı açıklayan Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:

"Ayaklarımız yeryüzünde olacak ama gözlerimiz uzayda olacak. Köklerimiz yeryüzünde olacak, dallarımız gökte olacak."