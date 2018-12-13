Dünyada Türkçe’ye ilgi giderek artıyor

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dilinin artık dizilerle de dünyanın her tarafına yayıldığını ve dünyada Türkçe öğrenmeye rağbetin arttığını belirtti. Bir konferans için Antalya'ya gelen Gülsevin, dünyada ilgi çeken dillerden birinin Türkçe olduğunu söyledi. Birçok ülkede Türkçe öğretim merkezi olduğunu aktaran Gülsevin, Türkçeyi yozlaşmadan kullanabilmenin önem taşıdığını vurguladı. Gülsevin, herkesin kendi kültürü kadar Türkçeyi güzel kullandığını, ancak yabancı unsurlara özenenlerin daha çok yabancı kelime kullandığını aktardı. Türkçeden de başka dillere geçen çok fazla kelime olduğuna değinen Gülsevin, şunları kaydetti: "Sadece Sırpça’ya geçen 8 bin 742 Türkçe kelime var. Bütün dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet artıyor çünkü Türkiye'de üretilen diziler, filmler bütün dünyaya satılıyor. Bunlar kendi dillerine de çevrilebiliyor ama bazı yerlerde hem kendi dilleri hem Türkçe oluyor."