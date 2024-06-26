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Dünya Dünyada tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore füzeyi fırlattı
Dünya

Dünyada tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore füzeyi fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 02:13:00 -
Dünyada tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore füzeyi fırlattı

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.

Kaynak: AA

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