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Dünya Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu
Dünya

Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei, petrolün sonsuza kadar olmayacağını ve elbet biteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:31:00 -
Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu

 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei, "Petrolün sonsuza kadar olacağını düşünmek iyimserlik. Ne kadar savunmak istersek isteyelim, petrol düşüş modunda" dedi.

Bloomberg'in aktardığı habere göre dünyanın en önemli petrol üreticilerinden olan BAE'nin Enerji Bakanı, petrol endüstrisinin "açık bir şekilde" uzun vadeli bir düşüş trendinde olduğunu söyledi. Mazrouei, ülkesinin ihtiyaç olduğu sürece bütün dünyaya petrol tedarik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

BAE Başkanı Mohammed bin Zayed, 2015'te yaptığı bir açıklamada "Bugünden 50 yıl sonra son varil petrolü yükledikten sonra üzülecek miyiz? Eğer bugün yaptığımız yatırımlar doğruysa, bence o anı kutlayacağız" demişti.

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