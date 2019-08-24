0553 313 94 23

Dünyada ilk olan taşkın müzesi Trabzon’a yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesini Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
Dünyada ilk olan taşkın müzesi Trabzon’a yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesini Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.


Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu belirterek, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek maksadıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.


Müzenin, Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nde yapılacağını ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Pakdemirli, “Müzede, ‘taşkına sebebiyet vermemek’, ‘taşkından korunmak’ ve ‘taşkın anındaki davranışlar’ ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak” dedi.


İnşaat ihalesi Eylül’de yapılacak


Bakan Pakdemirli, bakanlık ve DSİ olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:


“Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, Bakanlığımız ve yanı sıra DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın müzesini, Bölge Müdür Vekilimiz Emre Akçalı, bizzat kendi projelendirdi. Bu anlamda fark yaratan bu proje için, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Müzenin inşaat ihalesine önümüzdeki ay çıkılacak. Müze, 2020 yılında hizmete sunulacak”


Taşkın müzesinde neler olacak?


Müzede; geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın ve rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir taşkını modeli, interaktif şehir taşkını modeli, heyelan ve taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı of heyelan ve taşkın maketi, taşkın bilgilendirme sinema salonu, taşkın acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü, taşkın erken uyarı simülatörü yer alacak.


Müzede ayrıca dokunmatik harita ile evinizin taşkın tehdidinde olup olmadığına da bakılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastanede yankesicilik
    1. Hastanede yankesicilik
    2. Terör operasyonunda 3 kişi gözaltı!
    3. Terme sele teslim
    4. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    5. Samsun Valisi'nden sel uyarısı geldi :..
    6. Vali Memiş, 2 kişinin hayatını..
    7. Erkeklerde saç dökülmelerine dikkat
    8. Adana'da terör operasyonu! 3 gözaltı
    9. Davutoğlu'na soru sormak istedi.....
    10. Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3
    11. Çin, İngiltere'nin Hong Kong..
    12. Ukrayna'dan ilginç istek! Paraya çok..
    13. Güney Amerika’ya haftada üç sefer
    14. Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı
    15. Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi..
    16. Eğirdir’de okçuluk kursuna büyük ilgi
    17. Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat..
    18. Billboardlarda çevre bilinci ve..
    19. 97 yıl sonra aynı ruhla Dumlupınar’a..
    20. Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'