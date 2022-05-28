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Dünya Dünyada hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü
Dünya

Dünyada hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü

İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü İrlanda'da da tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 16:38:00 -
Dünyada hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü

İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği aktarıldı. HSE ayrıca, şüpheli bir vaka için araştırmaların sürdüğünü ve test sonucunun beklendiğini belirtti. Yaklaşık 20 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü nedeniyle çoğu Avrupa’da olmak üzere 200’den fazla kişinin enfekte olduğu biliniyor.

Hayvanlara yayılabilir

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmamasını belirterek gerbil ve hamster gibi kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurmuştu.

İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söylemişti.

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