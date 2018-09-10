Dünyada her 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Yancar Demir, ‘10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’ nedeniyle yazılı açıklama yayınladı. Demir açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, 2015 yılında 800 bin kişinin intihar sonucu öldüğünü ve bu sayının 2030 yılında bir milyonun üzerine çıkacağının tahmin edildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Esra Yancar Demir, intihar girişimlerinin de bu rakamların üstünde olduğunu ifade etti.

YÜZDE 60’I DEPRESİF BOZUKLUK

Ruhsal hastalığa sahip olmanın intihar için önemli risk faktörlerinden biri olduğunu, ruhsal hastalıkların erken dönemde saptanmasının ve intihar riski olan bireylerin uygun tedavisinin önemini dile getiren Demir, “İntiharların yaklaşık yüzde 60’ı depresif bozukluk ve bipolar bozukluktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca şizofreni, alkolizm ve kişilik bozukluğu da intihar riskini artırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre 2014-2016 yıllarında 9 bin 479 kişi intihar etti. Dünyada ki intihar vakalarıyla karşılaştırıldığında bu oran dünyadaki intihar oranının neredeyse yarısına tekabül ediyor.