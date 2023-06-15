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Dünya Dünyada hava sıcaklığı haziranın ilk bölümünde rekor seviyeye çıktı
Dünya

Dünyada hava sıcaklığı haziranın ilk bölümünde rekor seviyeye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:24:00 -
Dünyada hava sıcaklığı haziranın ilk bölümünde rekor seviyeye çıktı

Dünya genelinde haziranın ilk 11 gününde hava sıcaklığı yılın bu dönemi için rekor kırdı. Artan hava sıcaklıkları dünya için büyük tehdit olarak yorumlanıyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, El Nino hava olayının oluşumu ve geçen ay deniz yüzeyi sıcaklığının rekor kırmasının ardından haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya çıktı.

Küresel hava sıcaklığı haziranda ilk kez sanayileşme öncesi dönemin ortalamasını 1,5 derece aştı.

Paris Anlaşması'yla küresel sıcaklık artışının 20 ve 30 yıllık dönemler için 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyordu.

Copernicus servisinin konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut El Nino olayı gelişmeye devam ederken, gelecek 12 ayda küresel hava sıcaklığı ortalamasının sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla yükselmesini beklememiz için yeterli sebepler bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Ortalama hava sıcaklığı artışı daha önce de 1,5 derece eşiğini aşmıştı. Ancak bu artış, haziran ayında ilk kez kayda geçmiş oldu. 1,5 derece eşiği, ilk kez 2015'in aralık ayında, daha sonra 2016 ve 2020'nin kış ve ilkbahar aylarında geçilmişti.
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Dünya Meteoroloji Örgütü, mayıs ayındaki raporunda, 2023-2027 dönemi için küresel ortalama hava sıcaklığının en az bir yıl boyunca sanayileşme öncesi dönemin ortalamasının 1,5 derece üzerinde seyretme ihtimalinin yüzde 66 olduğunu açıklamıştı.

Artan hava sıcaklıkları dünya için büyük tehdit olarak yorumlanıyor.

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