Dünyada gazeteci ölümlerinin üçte ikisinden İsrail sorumlu

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılında dünya genelinde 129 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Kuruluş, bu ölümlerin yaklaşık üçte ikisinden İsrail’i sorumlu tuttu.

Bu, gazeteci ölümleri konusunda üst üste ikinci kez yıllık rekor olurken, CPJ'nin 30 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara göre en ölümcül yıl olarak kayda geçti.

CPJ Üst Yöneticisi Jodie Ginsberg, "Gazeteciler, bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde rekor sayılarda öldürülüyor. Gazetecilerin haber yaptıkları için öldürüldüğü bir ortamda hepimiz risk altındayız" ifadelerini kullandı.

Rapora göre 2025'teki ölümlerin dörtte üçünden fazlası çatışma ortamlarında yaşandı. İsrail ateşiyle 2025'te öldürülen 86 basın mensubunun yüzde 60'tan fazlasının Gazze'den haber yapan Filistinliler olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ise gazetecileri kasıtlı olarak hedef almadığını iddia ediyor.

Ukrayna ve Sudan'da öldürülen gazeteci sayısı da 2025'te bir önceki yıla göre arttı.

CPJ, insansız hava aracı kullanımındaki artışa da dikkat çekti. Kuruluş, 39 vakada insansız hava aracı kullanıldığını, bunların 28'inin Gazze'de İsrail tarafından, 5'inin ise Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen saldırılar olduğunu bildirdi.

Ukrayna'da 4 gazetecinin Rus insansız hava araçlarıyla öldürüldüğü kaydedildi.

CPJ, "gazetecilerin cezasızlık kültürü nedeniyle giderek daha savunmasız hale geldiğini, öldürmelere ilişkin şeffaf soruşturmaların yapılmamasının bu durumu beslediğini" vurguladı.

Meksika'da 2025'te 6 gazeteci öldürülürken, tüm dosyaların çözümsüz kaldığı belirtildi. Filipinler'de ise 3 gazetecinin silahla vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Raporda, bazı gazetecilerin yolsuzluk haberleri sonrası hedef alındığı ifade edildi. Buna göre Bangladeş'te bir muhabir, dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı şüpheliler tarafından öldürüldü. Hindistan ve Peru'da da organize suç bağlantılı benzer ölümler kayda geçtiği bildirildi.

