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Dünya Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünya

Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olan Meksika'nın başkenti Mexico City, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:53:00 -
Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksika'nın başkenti Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Düzenlenen tören ile Guinness Rekoru sertifikası, kent adına Vali Claudia Sheinbaum'a teslim edildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksika'nın başkenti Mexico City bünyesindeki 16 belediyede 21 bin 500 ücretsiz WiFi noktasıyla, Moskova, Seul ve Tokyo'yu geride bırakarak dünyada birinci oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Rekoru sertifikası, düzenlenen ödül töreninde Guinness Dünya Rekorları'nın Latin Amerika Resmi Hakemi Carlos Tapia Rojas tarafından, kent adına Vali Claudia Sheinbaum'a teslim edildi.

Vali Sheinbaum, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünyada en çok ücretsiz internet bağlantısına sahip kentiz. Söylemesi kolay fakat büyük emek gerektiriyor ve kent sakinlerine büyük fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kent yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, gelecek yıl Mexico City’de internet kapsama alanının daha da artırılacağı, ilköğretim okulları, liseler, bazı üniversiteler ile düşük imkanlara sahip vatandaşların yaşadığı bölgeleri de kapsayacağı kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık 1 ay önce Mexico City, dünyanın en uzun teleferik taşıma sistemi olan Cablebus Hat 2 ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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