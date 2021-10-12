Dünyada büyük yankı uyandırıyor! BAE'den Squid Game kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Güney Kore Kültür Merkezi (KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonunu düzenleniyor.

Squid Game'deki benzer oyunlar oynanacak

KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak. Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.

Sürpriz ödüller var

KKC, kazananların ise sürpriz ödüller kazanacağını açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Squid Game dizisinin konusu ne?

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

Belçika'da bir okul uyarmıştı

Öte yandan Belçika'da bir okul, bahçede öğrencilerin Squid Game dizisindeki oyunları oynaması üzerine alarma geçmişti.