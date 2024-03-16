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Dünya Dünyada büyük yankı uyandırdı! Ünlü rapçi İslâm'la şereflendi
Dünya

Dünyada büyük yankı uyandırdı! Ünlü rapçi İslâm'la şereflendi

Yeniakit Publisher
2024-03-16 20:58:00 -

Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek ramazan ayında Müslüman oldu.

Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

Şehadet getirdi

Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

Öncü rolüyle biliniyor

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

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