Dünyada büyük yankı uyandırdı! Ünlü rapçi İslâm'la şereflendi
Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek ramazan ayında Müslüman oldu.
Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.
Şehadet getirdi
Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.
Öncü rolüyle biliniyor
Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.