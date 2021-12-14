Dünyada büyük yankı uyandıran görüntünün üzerinden 13 yıl geçti!
Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi'nin dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un üzerine isabetsiz bir çift ayakkabı fırlatma eylemi, 13 yıl sonra yeniden gündeme geldi.
Yeniakit.com.tr
Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi, 14 Aralık 2008 tarihinde Bağdat'taki basın açıklamasında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un üzerine isabetsiz bir çift ayakkabı fırlatma eylemi, dünya basınında uzun süre konuşuldu.
Bir yıl hapis cezası aldı
ABD'nin Irak işgalini protesto etmek için Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, "12 Mart 2009 tarihinde, resmi bir ziyaret sırasında yabancı bir devlet başkanına saldırmaktan" üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
7 Nisan'da, ceza üç yıldan bir yıla indirildi. 15 Eylül 2009 tarihinde iyi halden dolayı serbest bırakıldı.