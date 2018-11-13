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Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede son 1 ay

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'Büyük İstanbul Projesi'nin ihalesinin yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Proje sonrası 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres metro ile birbirine bağlanacak.

13 Kasım 2018 Salı 10:08
Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede son 1 ay

Karayolu ve metro ağının ortaklaşa kullanılacağı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ihale çağrısına aralık ayında çıkılacak. 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres metro ile birbirine bağlanacak.

Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihale çağrısına aralık ayında çıkılması planlanıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının dünyada ilk kez yapılacak bir proje ile birbirine bağlanmasıyla İstanbul trafiği rahat bir nefes daha alacak.

2015 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilk kez açıklanan 3 katlı tünel projesinde karayolu ve metro ağı ortaklaşa kullanılacak. 3 katlı tünel tasarımıyla; hem Boğaz'ı iki defa geçmek yerine bir defa geçerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak, hem de ekonomik ve pratik çözüm sağlanacak.

Günde 6.5 milyon insan

15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Bu proje ile İstanbul dünya çapında model olabilecek bir metro sistemine sahip olacak. Günde 6.5 milyon insanın kullanacağı toplam 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak. İstanbul'un üç havalimanı da raylı sistem ile birbirine bağlanmış olacak. İstanbul'un en hareketli aksı olan İncirli- Topkapı-Okmeydanı-Mecidiyeköy- Altunizade-Söğütlüçeşme aksına raylı sistemle rahatlama getirilecek. Aralıkta ihale çağrısına çıkılması planlanan projede ihalenin ise önümüzdeki yılın başlarında yapılması hedefleniyor. Raylı kesim hat uzunluğu 30.2 km, karayolu kesimi 16 km olacak proje ile İstanbul trafiği rahat bir nefes alacak.

Dünyada ilk defa 1 şehir 2 kıta 3 tünel

Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi planlanan söz konusu iş için etüt proje çalışmaları 29 Mayıs 2017'de başladı. Etüt projesi 7 Aralık'ta teslim edilecek. İstanbul Boğazı'nda Jeofizik Etüt ve Batimetrik Harita Alımı ile belirlenen noktalarda derin deniz sondajları da tamamlandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:08
  1. İstanbul
  2. Büyük İstanbul Projesi

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