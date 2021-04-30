Dünyada bir ilk! İki ülke böyle görüştü

erşembe günü, Nepal ve Çin askeri heyetleri, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü. Yetkililer, Nepal'in Kovid-19'a karşı alacağı sınır hareketi önlemlerine odaklandı.

Şaşırtıcı bulundu

Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Yetkililerin koronavirüse karşı giydikleri koruyucu kıyafetler ve aralarındaki sosyal mesafe ise şaşırtıcı bulundu.

Öte yandan sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi sürreal olarak yorumlandı.

Görüşmede, Çin tarafının Nepal'de devam eden geçiş ve devam eden çalışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi. Çin tarafına yapılan ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verdiğini söyledi.