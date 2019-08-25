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"Dünyada atletizmin yükselen yıldızı Türkiye"

- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:"Hem yurt içi hem yurt dışı kamplarda sporcularımızın en iyi performansı gösterebileceği ortamı sağlayarak, onlarla bu işi en iyi yapabilmenin peşinde koşuyoruz. Bundan dolayı da hem üst kategoride hem alt kategorilerde Avrupa'da ve dünyada şu an 'atletizmin yükselen yıldızı' olarak Türkiye gösteriliyor. Bu konuda en hızlı ve temiz şekilde yükselen ülke konumundayız"- "Olimpiyatta hedefimiz 40 kota alabilmek. Bunun için de sporcularımız bütün gücüyle ve gayretiyle çalışıyor. Biz de onlarla çalışıyoruz"

25 Ağustos 2019 Pazar 11:01
"Dünyada atletizmin yükselen yıldızı Türkiye"


BURSA (AA) - FAHRİ AKSÜT - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'nin son yıllarda atletizmde atılımda olduğunu, Avrupa ve dünyada "yükselen yıldız" olarak gösterildiğini söyledi.

Çintimar, Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı müsabakalarını izlemek üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin atletizmde son yıllarda ciddi yatırımlar yaptığını belirten Çintimar, Bursa'daki bu organizasyonun, sporcuların form grafiklerinin ölçüldüğü bir test niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Çintimar, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası'na da ciddi bir kadroyla katılacağız ve hedefimiz bugüne kadar elde ettiklerimizin üstüne bir şeyler koyabilmek. Sporcularımızın hepsinin final ve kürsü şansı var. Ellerinden gelen en güzel şeyleri yapıp oradan da Allah nasip ederse olimpiyatlara doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermek istiyoruz. Olimpiyatta hedefimiz 40 kota alabilmek. Bunun için de sporcularımız bütün gücüyle ve gayretiyle çalışıyor. Biz de onlarla çalışıyoruz."


- "Projeler, Türkiye atletizminin yükselen ve gelişen değeri"


Fatih Çintimar, bütün sporcularla kendi branşlarıyla ilgili dünyadaki önemli yerler neresiyse oralarda kamplar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin atletizmdeki hedeflerine değinen Çintimar, şöyle konuştu:

"Hem yurt içi hem yurt dışı kamplarda sporcularımızın en iyi performansı gösterebileceği ortamı sağlayarak, onlarla bu işi en iyi yapabilmenin peşinde koşuyoruz. Bundan dolayı da hem üst kategoride hem alt kategorilerde Avrupa'da ve dünyada şu an 'atletizmin yükselen yıldızı' olarak Türkiye gösteriliyor. Bu konuda en hızlı ve temiz şekilde yükselen ülke konumundayız. İnşallah bunu bu şekilde devam ettireceğiz.

Bu yıl Avrupa 23 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde aldığımız derece ve madalyalar, ülkemiz ile bizim adımıza çok önemliydi. İnşallah bunları geliştirerek devam ettireceğiz. Bu gelişmenin en önemli sebebi, bütün atletizm kulüplerimiz ve Bakanlığımızın bizlerle yaptığı ortak projelerimizdir. Örneğin TOHM Projesi, Olimpik Kadro Projesi, atletizm projeleri, TAF projeleri... Bunların hepsi Türkiye atletizminin yükselen ve gelişen değeri olarak önümüze çıkıyor. İnşallah bunları, daha güçlü ve emin adımlarla koşan bir atletizmi konuşacağız."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:01
  1. Atletizm
  2. Bursa
  3. Fatih Çintimar
  4. Olimpiyat
  5. Türkiye Atletizm Federasyonu

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