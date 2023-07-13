Dünyada 735 milyon kişi açlıkla karşı karşıya!

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "BM 2023 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)" raporu yayımlandı.

Rapora göre, Çin'de 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Coronavirus salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim şokları gibi birden çok krizin etkisiyle önceki yıla göre açlıkla karşı karşıya kalan insanların sayısı 122 milyon civarında arttı.

2022 yılında 691-783 milyon insanın açlıkla mücadele ederken ortalama rakam 735 milyon olarak hesaplandı. (İLKHA)