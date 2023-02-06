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Aktüel Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar
Aktüel

Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar

Milyonlarca takipçiye sahip olan dünyaca ünlü isimler, ülkemizdeki deprem felaketine dikkat çekti ve yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:12:00 - 2023-02-06 20:23:15
Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar

Kahramanmaraş'taki depremin yankıları sürerken, tüm dünya yasa boğuldu. Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan depreme dünyaca ünlü futbolcular da kayıtsız kalmadı.

Real Madrid'in efsanesi Luka Modric, Manchester City'den Riyad Mahrez ve West Ham'dan Declan Rice gibi isimler depremzedelerin acısını paylaştı.

 

Sosyal medya hesaplarından depreme yönelik paylaşım yapan dünyaca ünlü futbolcuların bu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni toplarken, milyonlarca insana ulaştı.

Deprem bölgesinin sesi olan bu isimlerin paylaşımlarının ardından yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere yapılan yardımlar da uluslararası anlamda dikkat çekti ve artmış oldu.

 

Yaşanan felaketin boyutları tüm dünyada ses getirirken, ülkemizde forma giyen çok sayıda yabancı futbolcu aileleleri için endişe duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de liglerin durdurulduğunu ve futbolumuzun geleceğine ilişkin kararın federasyon tarafından kısa sürede açıklanacağını duyurdu. (goal)

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