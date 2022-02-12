Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'yi kandırmaya çalıştı

Rus gazeteci Vasily Utkin, Diego Costa'nın Fenerbahçe'yi yanıltmaya çalıştığını ama işe yaramadığını belirtti. Adı bahis skandalına karışan Diego Costa'nın Fenerbahçe'yi, "Rus kulüpleri de beni istiyor." diyerek, sarı-lacivertlilere transfer olmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Tecrübeli forvet Diego Costa, uzun süre Fenerbahçe 'nin gündeminde yer almıştı. Ara transfer döneminde bu işin bitmesi beklenirken Fenerbahçe transferden çekildi. Diego Costa'nın adı ise bahis skandalına karıştı ve Brezilya'da soruşturma kapsamına alındı.

Bütün bunlar yaşanırken Rusya'da spor gazetecisi Utkin, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Utkin, "Costa, Fenerbahçe'ye sürekli olarak Zenit ve Krasnodar'ın kendisini istediğini söyledi." dedi.

İkisini de istemedi

Vasily Utkin, "Ancak iki takım da Costa'yla ilgilenmiyordu. F.Bahçe bunu öğrendi ve futbolcunun tavrından rahatsız oldu. Bence transfer de bu sebeple gerçekleşmedi." dedi.

Son olarak Atletico Mineiro formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu halen boşta bulunuyor. Yasa dışı bahis iddialarının ardından da Costa'nın özellikle Brezilya'da herhangi bir takıma gitme şansı bulunmuyor.

Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe için Diego Costa dosyası tamamen kapanmış durumda. (Akşam)