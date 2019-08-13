0553 313 94 23

Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu

Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti.

13 Ağustos 2019 Salı 11:19
Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu

Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti. Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçti.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ‘Saklı Cenneti’ Halfeti, tüm doğal güzelliğiyle muhteşem bir performansa ev sahipliği yaptı. Son yılların yükselen sporlarından freerun (şehir akrobasisi) sporunun dünyadaki en iyilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, doğal güzelliği ve büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergiledi.


2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion’da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası’nda Fransa’da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Halfeti’nin su üstünde kalan kısmı kadar su altında kalan olağanüstü güzelliğini de performansına ekledi. Titarenko, adrenalin dolu atlayışları ve cesur geçişleriyle olağanüstü görüntüler oluşturan serisini Halfeti’nin simgesi olan minareden sulara atlayarak tamamladı.


“Halfeti bana ilham verdi”


Halfeti’nin muhteşem atmosferinden çok etkilendiğini dile getiren Red Bull sporcusu Alenxander Titarenko, “Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti’de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti’nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burda performans gösterme şansım olur” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:19
  1. doğa
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asosyal bayramlaşmaya hayır!..
    1. Asosyal bayramlaşmaya hayır!..
    2. Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri..
    3. "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram..
    4. Amerika birleşik devletleri ne yapmak..
    5. Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon..
    6. Ataşehir'de feci trafik kazası!
    7. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
    8. Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası
    9. Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
    10. Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri..
    11. Dünyayı heyecanlandıran Satala Antik..
    12. Sakal bakımı hakkında doğru bilinen..
    13. Valilik açıkladı! Orman yangını..
    14. GRAFİKLİ - Süper Lig tarihinin "en"leri
    15. Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti..
    16. Serbest kartlarda 2020 yılı vize..
    17. Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira..
    18. Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 18. yılı
    19. Evlenecek gençler için 131 yıllık..
    20. Myanmar'daki toprak kaymasında ölü..
    21. Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
    22. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi
    23. “Mangal alışkanlığı mide kanserini..
    24. İstanbul Havalimanı’nda sefer rekoru
    25. Vakıf Katılım konut kredi oranı ne..
    26. Bakanlık orman yangınındaki önemli..
    27. Süper Lig'in "kral" golcüleri
    28. Cami saldırı sonrası sonrası iki ülke..
    29. Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı,..
    30. 50 torun sahibi 107 yaşındaki dedenin..
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir