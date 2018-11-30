Dünyaca ünlü sanatçı: Diriliş Ertuğrul çok şey öğretiyor

"Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı", yerli ve yabancı paydaşlar ve ziyaretçilerin katılımıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Etkinlik açılışında konuşmacı olarak yer alan dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) Türkiye’nin en sevdiği ve sürekli ziyaret etmek istediği İslam ülkelerinden olduğunu belirterek, "İslam dünyasında ekonomik ve siyasi anlamda birliktelik yok" dedi.

Müslüman olmadan önce Cat Stevens adıyla bilinen ünlü İngiliz müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam Müslüman olması ve sonrasında yaşadığı süreçlere değinerek, İslamiyeti kaynağından öğrendiğini ifade etti. İslam dünyasında siyasi ve ekonomik birliktelik olmadığını vurgulayan Yusuf İslam, bu konudan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Diriliş Ertuğtul çok şey öğretiyor"

Dünya çapında ünlü sanatçı Yusuf İslam, İslam’ı seçtiğinde büyük beklentileri olduğunun altını çizerek, “Kısa süre sonra anladım ki bu kutsallıktan ilhamını alan liderliği bulmak, Müslüman birlik ve siyasi bütünlüğünü bulmak kadar zordu. Başkanlar, krallar, emirler, başbakanlar ve generallerin yanı sıra aktivistler, değişim çağrısı yapanlar ve alimler vardı. Bütün bunlara bakınca, en üretken ve ilham verici liderlik büyük ölçüde tarihte kalmış gibi görünüyordu. Tabii ki bu Türkiye hariç. Diriliş Ertuğrul’u izlediğimi fark etmiş olmalısınız. Bu dizi bize çok şey öğretiyor”dedi.

“Hiçbir zaman vazgeçmedim”

Müslüman olduktan sonra ilk olarak, namaz kılarak, dürüst olarak, hayır işleyerek ve aile kurarak cehaletinden ve kötü davranışlarından kurtulmaya başladığını dile getiren sanatçı, şunları söyledi: “Arapça öğrenmek pek kolay değildi. Çünkü fazla sayıda farklı lehçe vardı. Bu beni, İslam ümmetinin global öğretmenlik rolünü ve mucizevi bilgiyi, adalet ve tevhid yetilerini dünyaya taşıma ve iletme yeteneğini yitirmiş olduğu sonucuna götürdü. İşte böylece hırslarım törpülenmeye başladı. Ancak hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben Allah’a ve Muhammed Peygamberin öğrettiği İslam’ın birlik ve üstünlüğüne teslim olmuştum.”

“Bu muazzam bir sorumluktu”

Başarılı sanatçı, inançlı kişiler ile huzur, istikrar ve adalet duygusuyla yaşayan alimler sayesinde dünyanın değişeceğini vurgulayarak, İslam’ın kurallarının ve bu kurallara uygun düzenlenen kanunların geçmişte olduğu gibi bugün de iyi olduğunu kaydetti. Yusuf İslam “Kendimi, Batı’nın İslam’ı, Müslümanların da Batı’yı görebileceği bir ayna gibi özgün bir konumda buldum. Bu muazzam bir sorumluktu ve değişik düşünce ekollerinin dolambaçlı yollarından geçerek aynadaki tozu temizlemek için mücadele etti” dedi.

"Diriliş Ertuğrul izliyorum"

Kendisiyle tanışma ve kitabını imzalatmak için gelen hayranlarını bekletmeden konuşmasını kısa sürdüren Yusuf İslam, TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul dizisini izlediğini de söyleyerek bu diziden çok şey öğrendiğini açıkladı. Müslüman olduktan sonra çok şeyi Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğini söyleyerek hayranlarının getirdiği kitapları imzaladı.