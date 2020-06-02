Dünyaca ünlü PUBG oyununda tepki çeken ritüel
Milyonlar tarafından oynanan PUBG oyununun yeni güncellemesinde 'puta tapma' sembolleri getirildi. Oyunda 'puta tapma' ritüelinin oyunculara büyük avantaj sağladığı belirtildi.
Dünyaca ünlü PUBG oyununda yeni güncellemelerle oyunculara 'puta tapma' ritüeli uygulaması getirildi.
PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyun dünya çapında özellikle gençler tarafından yoğun olarak oynanıyor. Oyunun yeni sürümünde oyuncular, ilkel kabilelerin putlarına benzeyen sembollere tapınabiliyor.
Putun yanına gidip "tapın" seçeneğini uyguladıktan sonra oyuncular çeşitli hareketlerle puta tapınıyor.
Bunun ardından ise kullanıcıya, oyunda "kendisine avantaj sağlayacak" çok sayıda silah ve zırh veriliyor.
Oyuncular, puta tapma sonrası verilen 'itemlerin' büyük avantaj sağladığını ve bu yüzden "putlara tapmanın oyunu kazanmak için neredeyse zorunlu olduğunu" belirtiyor.
Kaynak: Mepa News