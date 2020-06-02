Dünyaca ünlü PUBG oyununda tepki çeken ritüel

Dünyaca ünlü PUBG oyununda yeni güncellemelerle oyunculara 'puta tapma' ritüeli uygulaması getirildi.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyun dünya çapında özellikle gençler tarafından yoğun olarak oynanıyor. Oyunun yeni sürümünde oyuncular, ilkel kabilelerin putlarına benzeyen sembollere tapınabiliyor.

Putun yanına gidip "tapın" seçeneğini uyguladıktan sonra oyuncular çeşitli hareketlerle puta tapınıyor.

Bunun ardından ise kullanıcıya, oyunda "kendisine avantaj sağlayacak" çok sayıda silah ve zırh veriliyor.

Oyuncular, puta tapma sonrası verilen 'itemlerin' büyük avantaj sağladığını ve bu yüzden "putlara tapmanın oyunu kazanmak için neredeyse zorunlu olduğunu" belirtiyor.

Kaynak: Mepa News