Dünyaca ünlü plajın son hali! Kahverengiye döndü

Muğla-Marmaris'te sabaha kadar etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan sel suları, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris’te dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi’nde de etkili oldu.

Marmaris’te dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi’nde de etkili oldu.

Sel suları denize akarken, masmavi deniz kahverengiye döndü.

Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi.

Görüntülerde Kızkumu Plajı’nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.

Görüntülerde Kızkumu Plajı’nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.

Sözlerine devam eden Dinç "Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız da yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah’ın takdiri” dedi.