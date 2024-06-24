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Dünya Dünyaca ünlü oyuncuyu köpek balıkları parçaladı!
Dünya

Dünyaca ünlü oyuncuyu köpek balıkları parçaladı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:15:00 -
Dünyaca ünlü oyuncuyu köpek balıkları parçaladı!

Karayip Korsanları oyuncusu ve profesyonel sörfçü Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti.

49 yaşındaki Tamayo Perry, Malaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kol ve bacağı kopmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpek balığı saldırısına uğradığını belirtti. Okyanus Güvenlik görevlileri saldırının ardından bölgede köpek balığı uyarıları yayınladı. 1975 doğumlu Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve kariyerini Kuzey Kıyısı'nda sürdürmüştü.

Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

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