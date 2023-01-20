Dünyaca ünlü milyarder dolar tahminini ilan etti! Evde, bankada, kasada doları olanlar bu habere dikkat

Ünlü ABD'li yatırımcı Ray Dalio, "Doların hakim olduğu küresel düzen sönümleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli risk fonu Bridgewater Associates’in kurucusu olan Ray Dalio, “Doların hakim olduğu küresel düzen sönümleniyor” dedi.

Japon haber ajansı Nikkei ile röportaj yapan Dalio, dünyanın rakip para birimleri ile ekonomik bloklara bölünmesi ve doların gücünü kaybetmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda gelişen Güneydoğu Asya ülkelerinin küresel çatışmalara karşı daha az savunmasız olacağını söyledi.

Dolar tahmini

ABD para biriminin nüfuzunun azaldığını belirten Dalio, doların egemen olduğu dünya düzeninin ve küreselleşmiş bir ekonomi çağının sönümlendiğini dile getirdi. Dalio, “Artık büyük güçler ve onların müttefikleri olan ekonomik, parasal ve askeri bloklar olacak” dedi.

150 milyar dolarlık risk fonunun kurucusu olan ünlü yatırımcı, bugün olası bir savaşın Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha büyük risk ve sonuçlar doğuracağını çünkü Sovyetler Birliğinin hiçbir zaman ekonomik olarak ABD ile karşılaştırılabilir bir güç olmadığını ancak Çin’in çok güçlü bir ekonomik rakip olduğunu söyledi.

Savaş öncesi döneme benziyor

Dalio, mevcut dünya düzeninin, savaş sonrası dönemden çok II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki zamana benzediğini söyledi. Dalio, “Daha büyük çatışmalara hazırlanmak için her ülkenin popülizmi ve milliyetçiliğinin büyüdüğünü görüyoruz” dedi.

Küresel ekonomide olan biteni savaş öncesi Japonya ile karşılaştıran ünlü yatırımcı, “Küresel bir mali kriz ve ekonomik bunalım, Japonya’yı milliyetçiliğe ve dış güçlerle, en önemlisi ABD ile çatışmaya itmişti” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bu ülkelere yatırım yapın’

Dalio ayrıca, sağlam finansmanı olan, ciddi iç çatışmaları olmayan, savaşa karşı daha az savunmasız olan ve yenilik yapmaya devam eden ülkelere yatırım yapılmasını tavsiye etti. Ünlü yatırımcının listesinde Asya ülkeleri Hindistan, Endonezya ve Vietnam ile Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler yer aldı.