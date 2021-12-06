Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Uzak duracağınız bir şey var

Bridgewater Associates’ten Ray Dalio, altın ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ünlü milyarder, nakitten uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Dalio, 'Tek portföyü dengeleyin' ve hisse senetleri gerilediğinde altın fiyatlarının tırmanacağını söyledi.

Dünyanın en büyük hedge fonunun kurucusu Ray Dalio Salı günü CNBC’ye verdiği demeçte, altın şunları anlattı:

Bu, piyasaya giriş ve piyasadan çıkış yolunu zamanlamak için bir aptalın yolculuğu. Harika bir piyasa zamanlayıcısı olsanız bile, olup bitenler dünyayı değiştirebilir, dolayısıyla piyasada fiyatlandırılabilecek şeyleri değiştirir. Bu yatırımları nasıl dengeleyeceğinizi biliyorsanız, bu en önemli şeydir. Güvenli, dengeli bir portföy içinde olun. Getirinizi düşürmeden riskinizi azaltabilirsiniz.

Dalio, paranın nakitte kalmasının önemli bir yatırım olmadığını ve altındaki fiyat artışının devam edeceğini söyleyerek üstü kapalı altına yatırım tavsiyesinde bulundu.