Dünyaca ünlü mezarların gizemi: Yapılan kazı çalışmasında şaşırtan keşif! Müteahhit hemen yetkilileri aradı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu. İnşaatın müteahhidi tarafından yetkililere bildirilen lahitte bulunan kemikler incelenmek üzere Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN BULUNDU

Halit Paşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.

Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.

BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE GÖTÜRÜLECEK

Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi.

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar ne kadar oldu, rekor var mı? 4 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş fiyatları, gümüş ons, cumhuriyet, gram altını rakam, çeyrek, yarım altın rakamı kaç TL? Haberi için→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatları: Motorine zam geldi mi, Benzin zam yapıldı mı, fiyatı kaç oldu? Araç sahipleri: Güncel 4 Mart LPG, motorin ve benzin ne kadar? Haberi için→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ruslar stresli ve yorgun! Rusya'dan Arjantin'e 'doğum turizmi': Anketteki karara göre yüzde 35'lik kesim yalnız haberi için→ TIKLAYINIZ