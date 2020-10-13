Dünyaca ünlü kumaş üreticileri Türk markaları ile İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü ile İstanbul'da bir araya geldi.

JMK Tekstil tarafından düzenlenen ve salgın nedeniyle yurt dışında yapılamayan etkinlikleri Türkiye'ye taşıyan "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" isimli etkinlik, Elite World Basın Ekspress'te başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, küresel salgın nedeniyle dünyada hazır giyim alanında düzenlenen ve Türk hazır giyim sektörünün koleksiyonlarını hazırlamada esinlendiği çok önemli organizasyonların gerçekleştirilemediğini anlattı.

Bu nedenle ağustosta harekete geçtiklerini ve dünyaca ünlü İtalyan üreticilerle görüştüklerini dile getiren Büyük, Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla markayı İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

Büyük, "İtalya'da düzenlenen önemli organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlediğimiz organizasyon, sektörün kumaş tedariğinde önemli rol oynayacak." dedi.

Organize perakende sektörünün yurt dışında ciddi mağaza sayısına sahip olduğunu anlatan Büyük, "Bu etkinlik sayesinde küresel rakipleriyle aynı kreasyonlara sahip olabilecek ve modada onlardan geri kalmayacaklar. Bu da Türk hazır giyim sektörünün ihracatına olumlu yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Büyük, Türk hazır giyim sektörünün 2019 sonu itibarıyla dünya ticaretinden yüzde 3,3 pay aldığına dikkati çekerek, "Avrupa'ya ihracatta ilk üçteyiz. Sektörde 58 bin şirket 1,1 milyon kişiyi istihdam ediyor. Dolayısıyla bu potansiyel pandemide bile göz ardı edilemez." diye konuştu.

Vejni Büyük, etkinliğin 15 Ekim'de sona ereceğini sözlerine ekledi.

- "İtalyanlar Türkiye'deki gelişimi, ihracat artışını görüyorlar"

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, böyle bir aktivitenin hem Türkiye hem de sektör için çok önemli olduğunu belirterek, İtalyanlarla ticarette sıcak ilişkilerinin sürdürülmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Burada sağlanacak sinerjiyle güzel işlerin çıkacağını dile getiren Suerdem, "Avrupa'nın Türkiye'den vazgeçmesi mümkün değil. Çok ciddi tüketim potansiyelimiz var, üretimimiz var. Beraber yürüyeceğiz. Artık İtalyanlar Türkiye'ye kadar gelip bizlere ürünlerini sunuyorlar. Bizdeki gelişimi, ihracatımızdaki artışı, ticaretimizdeki yükselişi görüyorlar." diye konuştu.

Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney ise dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Böyle bir süreçte bu organizasyonun yapılması çok önemli. Pandemi süreci dünyayı kasıp kavursa da hayat devam ediyor. Ülkemiz bu tip organizasyonlarla küresel sektörden kopmuyor, üretimini artırıyor." dedi.

Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, özellikle hazır giyim sektörünün dünya ile ilişkisinin kesildiği böyle bir dönemde küresel anlamda önde gelen kumaş üreticilerinin İstanbul'da bulunmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Özbekli, dünyadaki kumaş oyuncularının İstanbul'a gelmesinin aynı zamanda Türkiye'nin iç pazarı ve Türk hazır giyim markalarının ihracat gücü hakkında fikir verdiğini vurguladı.