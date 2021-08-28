Dünyaca ünlü kardiyolog uyardı: Ekmek yiyenler bu hastalıklara hazır olsun

Kardiyolog Dr. William Davis “Buğday Göbeği” kitabında buğdayın ve tahılların zararlarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Bununla da yetinmeyip blogunda ve facebook sayfasında bu konuyla ilgili sürekli yazılar yazıyor. Tabii bir de bu görüşlere karşı olanlar var. Çölyak hastası olmayanlar için tahıl tüketmenin hiçbir zararı olmadığını, aksine tahıl tüketilmezse yeterince lif ve B vitamini alınamayacağını savunuyorlar.

Sorcev'in haberine göre, Dr. Davis’in bu makalesi “Diğer % 99: Sadece Çölyak Hastalığıyla Sınırlı Değil” başlıklı ve tahıl tüketiminin hangi hastalıklara neden olduğunu sıralıyor ve söyledikleriyle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olduğunu belirtiyor.

Bakalım tahıllar çölyak dışında hangi hastalıklara neden oluyormuş:

Serebellar Ataksiya

Gliyadine karşı oluşan çölyaktakinden farklı antikorlar beynin serebellum bölgesine hasar veriyor. Bu bölge koordinasyon, safra kontrolü ve birçok diğer vücut fonksiyonunu kontrol ediyor. Bazen serebellum hasarının sonu tekerlekli sandalyeye kadar gidiyor. Genelde buğdayı, tahılı kesmek akla gelmiyor oysa bu yapılırsa hastalığın ilerlemesi duruyor. Geri dönüşü zor çünkü sinir sistemi ve beyin dokusunun iyileşmesi kolay değil.

Periferal Nöropati

Bacaklara ve çeşitli organlara giden sinirlerin hasar görmesi olarak tanımlanabilecek bu hastalık diyabet durumunda ortaya çıkıyor. Diyabet olmayan durumlarda ise gliyadinin tetiklediği bir otoimmün reaksiyon olarak gelişebiliyor. Tahılı kesince ortadan kalkıyor.

Demir Eksikliği Anemisi

Buğday ve tahılların içindeki fitatlar demir emilimini % 90’a kadar azaltabiliyor. Demir eksikliği anemisinin ikinci önemli nedeni tahıl tüketimidir.

Jinekomasti

Erkeklerdeki göğüs büyümesinin de en önemli nedeni tahıl tüketimi olarak gösteriliyor.

B12 Vitamini Eksikliği

Tahıllar vücutta çok hayati görevleri olan B12 vitamininin emilimini sağlayan proteinin üretilmesini engelleyen bir etki yapıyorlar.

Haşimato Tiroidit

Otoimmün bir hastalık olan Haşimato vakalarından % 50’sinde gliyadine karşı olan antikorlar yüksek oluyor. Tahıllardan uzaklaşılınca tiroid inflamasyonu gerilemeye başlıyor.

Tip 1 Diyabet

Bu konuda kanıtlar çok açık, tüm vakalarda olmasa da büyük çoğunlukla pankreas hücrelerinin tahribatını gliyadinler başlatıyor.

Romatoid Artrit

Bu hastalığın da gliyadinler tarafından başlatıldığı gösterildi.

Tip 2 Diyabet / Hiperglisemi

Bir insanı diyabet yapmanın formülü çok basit, kan şekerini yükselten besinler ver, insülin direnci oluşsun, karaciğer yağlanması ve karın yağlanması başlasın, bu sonuçta insülinin işlevini engellesin. Bu süreç yüksek glisemik indeksli beslenmeyle başlıyor. Glisemik İndeksi en yüksek besinler ise tahıllar.

Egzama, sedef, sebore, rosacea

Bu otoimmün cilt hastalıkları da çoğu zaman tahılları kesince iyileşiyor.

Şizofrenik Paranoya, Bipolar Bozukluk, Depresyon

Bu hastalıkların görüldüğü kişilerde tahıllar kesilince önemli iyileşmeler sağlanıyor.