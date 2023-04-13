Dünyaca ünlü İtalyan voleybolcu öldü! Bu haber İtalyanlar da şok etkisi yaptı: Federasyon Başkanı mesajı duyurdu!

İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak’ta kaldığı Volley Hotel’in altıncı katından düştü.

İstanbul’da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola, 18 yaşındaki voleybolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek, taziye mesajı paylaştı.

Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı. Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia'nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.

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Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.

KARAR ALINDI

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma'ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma'nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Ituma'nın ölüm haberi İtalya'da şok etkisi yarattı.

İtalyan basını "gelecek vadeden oyuncu" olarak tanımladığı Ituma'nın ölümünü "Dram", "Trajedi" gibi başlıklarla birinci haber olarak duyururken, Ituma'nın ölümüne dair Türk basınında yer alan intihar olasılığının da dışlanmadığı bilgilerine yer verildi.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.

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