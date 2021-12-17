Dünyaca ünlü haber ajansından Türk SİHA'larına övgü

Dünya çapında ses getiren Türk SİHA'larına uluslararası ilgi giderek artıyor. 13 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 modeli birçok ülkenin satın alım listesinde bulunuyor. Fransızların dünyaca ünlü haber ajansı AFP, SİHA satın alan ve talep eden ülkeleri paylaştı.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da tarih yazan Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye ve ürettiği SİHA'lar, Fransız haber ajansı AFP'nin haberine konu oldu.

Ajans, SİHA'ların başarılarından övgüyle bahsetti. Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanan, kullanmak üzere olan ve almak isteyen ülkeleri paylaştı.

Haberde, şu ana kadar 13 ülkeye ihraç edilen SİHA'ların farklı hedeflere karşı üstün başarılar elde ettiği vurgulandı.

SİHA'lara Afrika'dan talep çok

Türkiye'den SİHA satın alan ülkeler, Ukrayna, Libya, Suriye, Azerbaycan, Polonya, Fas, Etiyopya'nın yanı sıra, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Polonya, Tunus ve Irak olarak açıklandı.

Macaristan, Sırbistan, Nijer, Angola, Katar ve Arnavutluk'un da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği anlatıldı.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Bu süreçte çoğu Afrika ülkesinin SİHA talep ettiği duyuruldu.