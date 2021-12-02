Dünyaca ünlü giyim markasına "Uygur" şoku

Münübe Yılmaz

Reuters, Zara'nın Doğu Türkistan’daki zorla çalıştırmaya dahil olması sebebiyle Fransa’daki bir mağazasını genişletme talebinin reddedildiğini bildirdi. Zara'nın ana şirketi Inditex, Zara Fransa'nın karara itiraz edeceğini açıkladı. Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux Belediyesi’nin bir sözcüsü, Zara'nın mağazasını genişletme talebini reddetme kararının yerel bir idari departmandan geldiğini söyledi. Sözcüye göre, kararı veren komisyon, Sincan'da zorla Uygur işçi çalıştırma konusunda Inditex ve diğer bazı perakendecilere yönelik bir Fransız soruşturmasını gerekçe gösterdi. Inditex, üretimde zorla Uygur işçi çalıştırdıkları yönündeki iddiaları reddetti. İspanyol giyim devinin, perakendeciler için planlama başvurusuna ilişkin ulusal komisyon kararına itirazda bulunmayı planladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz nisan ayında dava açılmıştı

Fransa'da geçtiğimiz nisan ayında Zara’nın ana şirketi Inditex de dahil olmak üzere dört şirkete "zorla çalıştırma ve insanlığa karşı suçları gizlemek" iddiasıyla dava açılmıştı. İç Güvenlik Bakanlığı İnsani Suçlar Birimi de şikâyeti kabul ederek, dört şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Böylece, Fransız yargısı, Doğu Türkistan toplama kamplarıyla ilgili bir davayı ilk defa kabul etmişti.