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Spor Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi
Spor

Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:07:00 -
Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi

Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

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