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Dünya Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu
Dünya

Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” ismini alan dünyaca ünlü Hollandalı boksör Ruby Jesiah Mesu, sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyurarak, “Elhamdülillah Müslüman oldum.” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:56:00 -

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Hollandalı kadın boksör Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet'i seçti.

“Lady Tyson” camiye giderek Müslüman oldu

Hollandalı boks şampiyonu Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet’i seçerek tesettüre girdi. Bir diğer Müslüman boksör Mike Tyson’a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Ruby Mesu, ülkesindeki bir camiye giderek Müslüman oldu.

Sosyal medyadan duyurdu

Başörtülü fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girerek beğeni yağmuruna tutulan Ruby Mesu, söz konusu kararını “Elhamdülillah Müslüman oldum.” sözleriyle duyurdu.

Boks kariyerinde pek çok ödülü bulunan Ruby Mesu, Hollanda’da doğup büyüdü ve yaşamını hâlen orada sürdürüyor.

 

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