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Spor Dünyaca ünlü boksör bakın ne yaptı!
Spor

Dünyaca ünlü boksör bakın ne yaptı!

Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu olan Anthony Joshua, kendisine laf atan ve küfreden üniversite öğrencilerinin evine girdi. Burada gençlerle bir konuşma yapan Joshua'nın, öğrencileri sert bir dille uyardığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 11:45:00 -
Dünyaca ünlü boksör bakın ne yaptı!

Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu olan Anthony Joshua, kendisine laf atan ve küfreden üniversite öğrencilerinin evine girdi. Burada gençlerle bir konuşma yapan Joshua'nın, öğrencileri sert bir dille uyardığı görüldü.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin öğrencileriyle ilginç bir tartışmaya girdi.

İki kez dünya ağır siklet şampiyonluğu yaşayan Joshua, Loughborough Üniversitesi'nin yakınından geçerken, birkaç öğrenci kendisine laf attı.

JOSHUA'YA KÜFRETTİLER
Öğrencilerin küfürlü bir şekilde Joshua'ya Tyson Fury ile dövüşmekten kaçmakla suçlayarak küfrettiği ve bu olay sonrasında ünlü boksörün çok sinirlendiği ve daireye zorla girdiği öne sürüldü.

"ÇENENİZİ KIRDIĞIMDA..."
Joshua'nın eve girmesi sonrasında öğrencilerin hareketsiz bir şekilde karşısında bekledikleri görüldü ve dünyaca ünlü boksörün, "Ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Ağzınızı çalıştırabildiğinizi aklınızdan çıkarmayın çünkü çenenizi kırdığımda bunu tekrar yapmakta güçlük çekeceksiniz. Ne söylediğinizi bilin çünkü bazen kiminle konuştuğunuzun farkında olamıyorsunuz." dediği duyuldu.

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